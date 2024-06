Marchisio conforta Baggio: “Hai ispirato generazioni…”

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della rapina a Baggio.

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole di conforto per Baggio, che due giorni fa ha subito una rapina in casa, con tanto di percosse: “A te, Roberto, che hai ispirato generazioni e sei stato uno dei miei miti fin da quando ho iniziato a giocare a calcio (Sì! Portavo il codino per te). Alla tua famiglia, perché conosciamo la violenza che avete subito. Perchè fa arrabbiare, perchè è inaccettabile e lascia cicatrici indelebili. A voi, che sono certo troverete la forza di reagire insieme, il mio pensiero e la mia vicinanza”.