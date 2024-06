Frattesi: “Mi ispiro a Marchisio e Perrotta. Sull’Europeo…”

Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha detto la sua sul paragone con Claudio Marchisio.

Davide Frattesi, calciatore della Nazionale e dell’Inter, ha detto la sua, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: “A chi mi ispiro? Simone Perrotta, ma anche Claudio Marchisio: questi solo i due modelli che guardo anche per capire le posizione da tenere in campo. Per quanto riguarda la Spagna, credo che Rodri sia il centrocampista più forte del mondo. Credo quelle siano caratteristiche, non deve essere un peso. Scamacca negli ultimi tre mesi ha dimostrato di poter fare gol in qualsiasi occasione, appena si presenterà un’occasione sono sicuro la sfrutterà. Si dice che manca un 9 in questa Nazionale, ma invece ce l’abbiamo”.