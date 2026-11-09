Pierre Kalulu ha analizzato il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus ai microfoni di Sportmediaset. Il difensore bianconero si è soffermato sulle difficoltà della squadra, sottolineando la necessità di essere più incisivi nelle due aree di rigore. Nel corso dell'intervista ha parlato anche della continuità richiesta da Luciano Spalletti, della crescita di Kolo Muani e del momento attraversato dalla formazione juventina.

Le parole di Kalulu a Sportmediaset

La necessità di essere più incisivi sotto porta – “Dobbiamo essere più cattivi nelle due aree. Dobbiamo lavorare dal punto di vista collettivo e individuale perché poi le azioni le abbiamo sempre create. Manca solo l'ultimo gesto”.

Le ragioni degli alti e bassi durante la partita – “In ogni partita, per ogni squadra, ci sono momenti forti e momenti meno forti. Dobbiamo portare molto più in alto il momento in cui noi creiamo gioco e limitare le azioni degli avversari. È quello che facciamo un po' di meno. Ma ogni squadra ha alti e bassi nella partita”.

Le qualità di Kolo Muani – “Sì. È molto in gamba. Aiuta tantissimo e quando è così porta tanta pericolosità. Ora deve solo trovare il ritmo della qualità e sarà un bene per noi”.

Il giudizio sul percorso della Juventus – “Non devo farlo io. Abbiamo questa voglia di fare meglio quando non arrivano i risultati. I bilanci li facciamo a fine stagione. Giocando ogni tre giorni, se fai sempre un bilancio sprechi energia. Dobbiamo pensare ai fatti e portare a casa punti”.