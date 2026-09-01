La Juventus ha raccolto indicazioni positive nelle prime due uscite di campionato, ma secondo Luca Marchegiani la squadra di Luciano Spalletti ha ancora ampi margini di crescita.

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex portiere ha analizzato il momento dei bianconeri, sottolineando come la squadra stia trovando alcune certezze che erano invece mancate nella scorsa stagione.

Marchegiani: “La Juventus può crescere davvero tanto”

“Credo che questa squadra possa crescere davvero tanto, basandosi su certezze che l’anno scorso non aveva e quest’anno sta pian piano trovando”.

Marchegiani ha poi apprezzato il lavoro svolto da Spalletti nella gestione e nel rilancio di alcuni elementi della rosa: “Mi piace come Spalletti ha riciclato alcuni giocatori, a parte Nico Gonzalez che col Parma è entrato e ha spaccato la partita, ma anche Douglas Luiz”.

Douglas Luiz cresce, ma manca ancora esplosività

L’ex portiere si è soffermato in particolare sul rendimento del centrocampista brasiliano, che sembra essere in crescita dopo una stagione complicata.

“Il brasiliano sta pian piano carburando e la sua presenza accanto a Locatelli dà un’alternativa di costruzione al capitano. Douglas Luiz si muove molto tra le linee e cerca di legare il gioco, anche se la mediana della Juve manca ancora di esplosività”.

Secondo Marchegiani, dunque, la Juventus ha intrapreso un percorso positivo e sta trovando maggiore equilibrio, ma il centrocampo resta un reparto sul quale la squadra può ancora crescere. Un aspetto che Spalletti proverà a migliorare nel corso della stagione, sfruttando anche le qualità dei giocatori a disposizione.