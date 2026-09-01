La Juventus avrebbe bloccato Nicolas Tagliafico nelle ultime ore di calciomercato, trovando un’intesa di massima per il trasferimento del terzino argentino dal Lione. Il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione, ma la trattativa resta legata a un’uscita.

L’arrivo del difensore a Torino dipende infatti dalla cessione di Juan Cabal, necessaria per liberare spazio nella rosa di Luciano Spalletti.

Juventus-Tagliafico, accordo da 3 milioni

Secondo le indiscrezioni, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con il Lione sulla base di un indennizzo da 3 milioni di euro.

L’operazione, però, non può essere completata fino a quando non verrà definito il futuro di Cabal. Il colombiano rappresenta la chiave del possibile domino sulla fascia sinistra e una sua partenza permetterebbe alla Vecchia Signora di dare il via libera definitivo all’operazione Tagliafico.

Nuovi contatti con l’Atalanta per Cabal

Per questo motivo la dirigenza bianconera continua a lavorare sulla possibile cessione di Cabal all’Atalanta. Le parti avrebbero avuto nuovi contatti nel tentativo di trovare un’intesa in tempi brevi.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta cercando di definire condizioni economiche favorevoli per sbloccare il trasferimento. In caso di accordo tra i club e di via libera da parte del giocatore, la strada per l’arrivo di Tagliafico a Torino sarebbe libera.

Tagliafico pronto a completare il mercato

La Juventus attende dunque gli sviluppi della trattativa con l’Atalanta. Cabal resta il tassello decisivo: la sua eventuale partenza farebbe scattare immediatamente il via libera per Tagliafico.

Il laterale argentino garantirebbe a Spalletti esperienza internazionale e una nuova soluzione sulla corsia sinistra. Le prossime ore saranno decisive per capire se il domino potrà completarsi e se la Juventus riuscirà a chiudere il mercato con l’arrivo del giocatore del Lione.