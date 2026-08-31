La Juventus accelera sul mercato per regalare a Luciano Spalletti un nuovo rinforzo in attacco. Con la cessione di Jonathan David all’Atletico Madrid ormai chiusa, la dirigenza bianconera può concentrarsi sull’operazione destinata a sostituire il centravanti canadese.

Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Nick Woltemade, attaccante tedesco classe 2002 del Newcastle, diventato il bersaglio prioritario della Juventus per completare il reparto offensivo.

Juventus-Woltemade, intesa con il giocatore

La trattativa avrebbe registrato un’accelerazione importante nelle ultime ore. Secondo le indiscrezioni, la Juventus avrebbe infatti raggiunto un’intesa con il giocatore, che avrebbe dato il proprio gradimento al trasferimento a Torino.

Woltemade sarebbe pronto a iniziare una nuova esperienza in Serie A, considerando la possibilità di vestire la maglia bianconera come un’opportunità importante per proseguire la propria crescita.

Juventus e Newcastle al lavoro sulla formula

Definita l’intesa con il calciatore, la Juventus e il Newcastle continuano a lavorare per trovare l’accordo definitivo tra i due club.

La formula presa in considerazione sarebbe quella del prestito, soluzione compatibile con le esigenze economiche e strategiche della Juventus. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la trattativa sembra essersi avviata sui binari giusti.

Dopo l’addio di David, i bianconeri non vogliono perdere tempo. Woltemade rappresenta ora una delle priorità assolute del mercato juventino, con l’obiettivo di chiudere l’operazione e mettere il nuovo attaccante a disposizione di Spalletti prima della fine della sessione estiva.