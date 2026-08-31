La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale per aggiornare sulle condizioni fisiche di Kenan Yildiz e Jeff Ekhator. Nel pomeriggio di oggi, il numero 10 bianconero è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere la frattura alla base del quinto metatarso del piede sinistro.

L’operazione di osteosintesi è stata eseguita presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dottor Martin Jordan, alla presenza del medico sociale bianconero, il dottor Marco Freschi. L’intervento è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Operazione riuscita per Yildiz

La Juventus può quindi tirare un sospiro di sollievo per la buona riuscita dell’intervento. Il percorso di recupero del talento turco inizierà immediatamente, anche se per rivederlo in campo servirà naturalmente ancora tempo.

Per Yildiz lo stop dovrebbe essere di circa tre mesi, con la Juventus che attenderà i prossimi sviluppi del programma riabilitativo prima di avere un quadro più preciso sulla data del possibile rientro.

Ekhator, lesione alla coscia destra

Gli esami hanno invece evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso della coscia destra per Jeff Ekhator. Il giocatore aveva accusato un problema muscolare durante l’allenamento di ieri.

Per il giovane attaccante è previsto un nuovo controllo tra due settimane, quando ulteriori esami permetteranno di definire con maggiore precisione i tempi di recupero. L’assenza potrebbe comunque aggirarsi attorno ai due mesi.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro. L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Inoltre, a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra due settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.