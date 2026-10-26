La Juventus Next Gen esce sconfitta dalla trasferta contro il Trento, ma Massimo Brambilla ha comunque apprezzato la prestazione dei suoi ragazzi. Ai canali ufficiali del club, l'allenatore bianconero ha riconosciuto i meriti degli avversari, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dopo l'espulsione e manifestando perplessità sull'episodio arbitrale che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica.

Le parole del tecnico

“Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro un'ottima squadra. Il Trento oggi ha dimostrato di essere una formazione da primi posti, ma voglio comunque fare i complimenti ai miei ragazzi perché ce la siamo giocata anche contro un avversario così forte. Abbiamo sofferto in alcuni momenti della gara, per merito del Trento, ma siamo sempre riusciti a tenere testa ai nostri avversari.

Poi, una volta rimasti in dieci per un episodio arbitrale che ritengo una svista, la partita si è ulteriormente complicata. Non siamo riusciti a conservare il pareggio e nel finale abbiamo provato a reagire, costruendo anche un paio di occasioni, ma purtroppo non è bastato. Peccato, perché sono convinto che in undici contro undici avremmo potuto fare meglio”.