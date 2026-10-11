Il pareggio per 1-1 contro il Cagliari non soddisfa Randal Kolo Muani, nonostante il primo gol in campionato con la maglia della Juventus. Nel post partita, l'attaccante francese è intervenuto ai microfoni di Sky, esprimendo il proprio rammarico per i due punti persi e analizzando sia la possibilità di giocare insieme a un altro centravanti sia le difficoltà incontrate in fase realizzativa.

“Era fondamentale vincere”

Il gol personale non basta a rendere positiva la serata del centravanti bianconero, che avrebbe preferito festeggiare una vittoria della squadra. Le occasioni create dalla Juventus, infatti, non si sono tradotte nei tre punti.

“Non sono molto contento. Sono felice di aver segnato, ma questo passa in secondo piano, perché era fondamentale vincere e portare a casa i tre punti”.

L'intesa con Woltemade e le scelte di Spalletti

Tra i temi affrontati anche la possibilità di giocare accanto a un altro attaccante, in particolare Woltemade. Kolo Muani ha spiegato di seguire le indicazioni dell'allenatore, riconoscendo che la presenza del compagno modifica le dinamiche della partita.

“Faccio quello che mi chiede l'allenatore, ma sicuramente con Woltemade in campo la situazione è diversa”.

Le difficoltà sotto porta: “Abbiamo avuto tante occasioni”

Infine, l'attaccante ha escluso particolari problemi di ambientamento nel calcio italiano. Secondo il francese, la Juventus sta riuscendo a costruire opportunità, ma deve migliorare nella capacità di concretizzarle.

“Non ho avuto difficoltà ad ambientarmi. Penso che anche in questa partita abbiamo avuto tante occasioni. Il problema non è l'ambientamento: a volte è semplicemente difficile riuscire a finalizzare e segnare”.