Marcelo chiama CR7 al Real: “Presto…”

Il terzino brasiliano ha commentato un video che lo immortala con il portoghese

Sembra essere tornato l'entusiasmo in casa Juve dopo la brillante vittoria della Sardegna Arena contro il Cagliari di mister Semplici, preziosissima sia in chiave scudetto ma soprattutto, per aver portato una boccata d'ossigeno puro in un momento delicatissimo. La deludente eliminazione dalla Champions infatti ha puntato i riflettori sulle numerose difficoltà riscontrate dai bianconeri in questa stagione, non solo, ha gettato moltissime ombre su quello che potrebbe essere il futuro della stella assoluta di questa squadra, Cristiano Ronaldo. Le deludenti prestazioni di CR7 contro i portoghesi infatti, hanno generato moltissime polemiche e piu di qualcuno ha pensato ad un addio imminente a fine stagione. Di voci ne sono circolate tante ma quella che al momento sembra tenere banco piu delle altre, è l'ipotesi che l'alieno di Funchal possa ritornare al Real Madrid, dove lo accoglierebbero a braccia aperte. Anche l'allenatore dei blancos Zinedine Zidane si è espresso a riguardo, lasciando una porta piu che mai aperta dichiarando come questa possibilità non sia da escludere totalmente.