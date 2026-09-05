La Juventus Women ha scoperto le sei avversarie della League Phase di UEFA Women’s Champions League: ecco tutte le sfide.

Riccardo Focolari

I calendario di Juventus: la lotta Champions League

La Juventus Women ha scoperto le proprie avversarie nella League Phase della UEFA Women’s Champions League. Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre 2026, a Nyon è andato in scena il sorteggio che ha definito il cammino europeo delle bianconere.

La squadra di Isaac Guerrero affronterà sei formazioni di prestigio, con un percorso che metterà alla prova la Juventus contro avversarie provenienti da diversi campionati europei.

Le avversarie della Juventus Women

Nel cammino europeo ci saranno OL Lyonnes, PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven e Austria Vienna.

Per le bianconere si prospettano quindi sei appuntamenti importanti, con l'obiettivo di proseguire il percorso nella massima competizione europea.

Juventus Women

Il calendario della League Phase

Di seguito tutte le sfide sorteggiate:

  • Juventus-OL Lyonnes
  • PSG-Juventus
  • Juventus-Benfica
  • Hacken-Juventus
  • Juventus-OH Leuven
  • Austria Vienna-Juventus

Un calendario ricco di insidie e di grandi sfide attende dunque la Juventus Women, pronta a confrontarsi con alcune delle realtà più importanti del calcio europeo.

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