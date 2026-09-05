La Juventus Women ha scoperto le sei avversarie della League Phase di UEFA Women’s Champions League: ecco tutte le sfide.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus Women ha scoperto le proprie avversarie nella League Phase della UEFA Women’s Champions League. Nella giornata di ieri, venerdì 4 settembre 2026, a Nyon è andato in scena il sorteggio che ha definito il cammino europeo delle bianconere.
La squadra di Isaac Guerrero affronterà sei formazioni di prestigio, con un percorso che metterà alla prova la Juventus contro avversarie provenienti da diversi campionati europei.
Le avversarie della Juventus Women
Nel cammino europeo ci saranno OL Lyonnes, PSG, Benfica, Hacken, OH Leuven e Austria Vienna.
Per le bianconere si prospettano quindi sei appuntamenti importanti, con l'obiettivo di proseguire il percorso nella massima competizione europea.
Il calendario della League Phase
Di seguito tutte le sfide sorteggiate:
- Juventus-OL Lyonnes
- PSG-Juventus
- Juventus-Benfica
- Hacken-Juventus
- Juventus-OH Leuven
- Austria Vienna-Juventus
Un calendario ricco di insidie e di grandi sfide attende dunque la Juventus Women, pronta a confrontarsi con alcune delle realtà più importanti del calcio europeo.
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