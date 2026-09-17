Lucumí è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Juventus e NEC. Il difensore ha fatto il punto sulle sensazioni della squadra dopo la partita contro il Sassuolo, soffermandosi anche sull’avversario di questa sera e sulla possibilità di giocare al fianco di Gatti.

Le parole sul Sassuolo

“Stiamo bene, la partita con il Sassuolo è ormai alle spalle. Dobbiamo affrontare questa sfida con la mente libera, cercando di vincere e di giocare da squadra”

Il NEC e la voglia di vincere

“Li abbiamo visti e abbiamo le idee chiare. Ci siamo preparati per vincere questa partita e dovremo spingere forte, perché loro verranno qui con l’obiettivo di portare a casa la vittoria”

Il possibile affiancamento con Gatti

“Non cambia nulla, siamo tutti grandi giocatori. Abbiamo una rosa ampia, composta da calciatori di grande talento”.