Nuovo innesto per la Juventus Women di Isaac Guerrero. Il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Manaka Hayashi, centrocampista giapponese classe 2004, che approda a Torino a titolo definitivo dalle statunitensi Chicago Stars FC. Per la giocatrice è pronto un contratto fino al 30 giugno 2029, con l’obiettivo di arricchire le soluzioni a disposizione della squadra in vista dei prossimi impegni.

Juventus Women, il comunicato ufficiale su Hayashi

La società ha annunciato l’acquisto attraverso una nota ufficiale. Di seguito il comunicato integrale della Juventus:

“Manaka Hayashi è ufficialmente una nuova giocatrice della Juventus Women: la centrocampista giapponese arriva a titolo definitivo dal club statunitense Chicago Stars FC per arricchire il reparto a disposizione di mister Guerrero, firmando un contratto fino al 30 giugno 2029.

Classe 2004, il percorso formativo di Hayashi ha preso il via nella prestigiosa JFA Academy Fukushima, la struttura federale nota per la maturazione dei migliori talenti del Paese, per poi proseguire nelle fila dell'INAC Kobe Leonessa. Passaggio poi negli Stati Uniti, dove si è messa in luce prima nel campionato universitario con la Santa Clara University e con le Oakland Soul, fino al definitivo approdo nella National Women's Soccer League con le Chicago Stars, vestendo anche la maglia delle nazionali giovanili giapponesi.

Centrocampista tecnica e di spiccata intelligenza tattica, Hayashi è una giocatrice moderna in grado di ricoprire sia il ruolo di regista sia quello di mezzala. Un innesto che garantisce ulteriore qualità e freschezza in vista degli impegni nazionali ed europei che attendono la Juventus Women.

Benvenuta in bianconero, Manaka!”

Il percorso di Manaka Hayashi, dal Giappone agli Stati Uniti

Nata nel 2004, Hayashi ha iniziato il proprio percorso calcistico alla JFA Academy Fukushima, proseguendo poi nell’INAC Kobe Leonessa. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti, dove ha giocato nel campionato universitario con la Santa Clara University e ha vestito la maglia delle Oakland Soul.

Il suo percorso è proseguito nella National Women's Soccer League con le Chicago Stars FC. La centrocampista ha inoltre fatto parte delle nazionali giovanili giapponesi, maturando esperienze a livello internazionale.

Qualità e duttilità per il centrocampo bianconero

Hayashi è una centrocampista tecnica e dotata di una buona lettura tattica. Può essere impiegata sia nel ruolo di regista, davanti alla difesa, sia come mezzala, offrendo così diverse possibilità di utilizzo a Isaac Guerrero.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore innesto per la Juventus Women, che potrà contare sulle sue caratteristiche in vista degli impegni nazionali ed europei. La società bianconera ha dato il benvenuto alla nuova giocatrice, pronta a iniziare la sua avventura a Torino.