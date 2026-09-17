Weston McKennie è tornato ad allenarsi in gruppo alla vigilia di Juventus-NEC. Spalletti valuta le opzioni per il debutto europeo dei bianconeri.
La Juventus si avvicina al debutto in Europa League con una notizia positiva dall’infermeria. Weston McKennie è tornato a lavorare con il gruppo e potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera contro il NEC Nijmegen. Un recupero che offre al tecnico un’opzione in più in vista di un appuntamento importante per la stagione bianconera.
McKennie, il rientro in gruppo alla vigilia
Il centrocampista statunitense si era fermato per un problema muscolare durante la partita contro il Frosinone del 23 agosto. Dopo il percorso di recupero, il ritorno in gruppo rappresenta un passo significativo verso il rientro in campo.
Spalletti ha confermato che McKennie giocherà contro il NEC, indicando quindi la sua presenza tra le opzioni per la gara europea.
Juventus-NEC, una risorsa in più per Spalletti
La Juventus ha bisogno di ripartire dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Il debutto europeo offre ai bianconeri l’occasione di reagire, ma serviranno attenzione e compattezza contro una squadra che, come sottolineato dal tecnico, propone idee offensive particolari.
Il recupero di McKennie amplia le possibilità a disposizione dell’allenatore, che potrà valutare come gestire le energie e distribuire i compiti in una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati.
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