La Juventus affronta questa sera il NEC all’Allianz Stadium. Ecco la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la prima gara della League Phase 2026/2027.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus si prepara a vivere il primo impegno stagionale in Europa League. Questa sera, giovedì 17 settembre, i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium contro il NEC, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. In vista della sfida d’esordio della League Phase 2026/2027, sono stati resi noti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.
Juventus-NEC, la lista dei convocati
Di seguito l’elenco dei calciatori convocati per la gara contro la formazione olandese.
1 Grabara
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
15 Kalulu
17 Alajbegovic
22 McKennie
23 Pinsoglio
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
31 Gonzalez
41 Owusu
43 Pagnucco
48 Elimoghale
Debutto europeo all’Allianz Stadium
Per la Juventus è il momento di concentrarsi sul primo appuntamento continentale della stagione. La squadra di Spalletti affronterà il NEC davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di iniziare il percorso europeo nel modo giusto.
Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle 21:00.
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