La Juventus affronta questa sera il NEC all’Allianz Stadium. Ecco la lista dei convocati di Luciano Spalletti per la prima gara della League Phase 2026/2027.

Riccardo Focolari

I calendario di Juventus: la lotta Champions League

La Juventus si prepara a vivere il primo impegno stagionale in Europa League. Questa sera, giovedì 17 settembre, i bianconeri scenderanno in campo all’Allianz Stadium contro il NEC, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00. In vista della sfida d’esordio della League Phase 2026/2027, sono stati resi noti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti.

Juventus-NEC, la lista dei convocati

Di seguito l’elenco dei calciatori convocati per la gara contro la formazione olandese.

1 Grabara

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

12 Douglas Luiz

15 Kalulu

17 Alajbegovic

Convocati

22 McKennie

23 Pinsoglio

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

31 Gonzalez

41 Owusu

43 Pagnucco

48 Elimoghale

Debutto europeo all’Allianz Stadium

Per la Juventus è il momento di concentrarsi sul primo appuntamento continentale della stagione. La squadra di Spalletti affronterà il NEC davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di iniziare il percorso europeo nel modo giusto.

Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle 21:00.

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