Longo: “Juve, l’Atalanta ora vuole 40 milioni per Carnesecchi”

Daniele Longo, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "L’Atalanta deve ringraziare un Marco Carnesecchi semplicemente mostruoso per aver tenuto aperto il discorso qualificazione per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Il portiere riminese si è reso protagonista di almeno 4/5 interventi straordinari che non fanno che confermare il talento di uno dei migliori interpreti del ruolo in Italia. Sul portiere sono arrivate diverse richieste dall’estero ma è la Juventus ad avere mostrato l’interesse più concreto. Marco viene considerato da Giuntoli come il profilo più adatto per il futuro della Vecchia Signora, un investimento con un margine di errore decisamente basso. Al momento però non c’è una vera e propria trattativa perché la richiesta si avvicina ai 40 milioni, troppi al momento per la Vecchia Signora".