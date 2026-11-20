Manuel Locatelli torna a parlare e lo fa in un momento importante per la Juventus, alla vigilia della ripresa del campionato. Il capitano bianconero, attualmente fermo per infortunio, è stato intervistato da SportMediaset in occasione delle ATP Finals di Torino. Diversi gli argomenti affrontati: le condizioni fisiche, il rapporto con Luciano Spalletti, la necessità di risalire in classifica e la situazione della Nazionale italiana.

Il ritorno in campo: “Ci vuole tempo”

Il percorso di recupero

«Ci vuole tempo, sono seguito dai migliori medici e fisioterapisti. Mi affido a loro e sono tranquillo. Cerco di dare il mio contributo alla squadra che vedo bene, siamo molto uniti con il mister e tutti. Rimaniamo positivi e continuiamo così. Io cercherò di tornare il prima possibile».

La classifica e il rapporto con Spalletti

La strada per risalire

«Bisogna tornare a fare punti importanti, ora c’è una bella occasione in casa. Pensiamo partita dopo partita senza troppi viaggi mentali. Dobbiamo lavorare tranquilli come stiamo facendo».

Nazionale e ATP Finals, il pensiero del capitano

Le parole su Mancini

«Mancini ha fatto bene, ha chiamato molti giovani e sta valutando molti ragazzi insieme al gruppo dei più esperti. Bisogna essere positivi anche in quello, cercare di lavorare come stiamo facendo. Sappiamo quello che abbiamo lasciato a casa negli ultimi anni ma Mancini ha portato buon entusiasmo e bisogna continuare così».

Il pronostico sul tennis

«È bello per la città di Torino, è importante ci sia questo torneo. Stasera sono venuto a godermi lo spettacolo. Chi vince le Finals? Per me Alcaraz, se sta bene. Aspettiamo il ritorno di Sinner».