Manuel Locatelli parla del recupero dall'infortunio, del momento della Juventus e della Nazionale di Mancini. Il capitano indica Alcaraz come favorito alle ATP Finals.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Manuel Locatelli torna a parlare e lo fa in un momento importante per la Juventus, alla vigilia della ripresa del campionato. Il capitano bianconero, attualmente fermo per infortunio, è stato intervistato da SportMediaset in occasione delle ATP Finals di Torino. Diversi gli argomenti affrontati: le condizioni fisiche, il rapporto con Luciano Spalletti, la necessità di risalire in classifica e la situazione della Nazionale italiana.
Il ritorno in campo: “Ci vuole tempo”
Il percorso di recupero
«Ci vuole tempo, sono seguito dai migliori medici e fisioterapisti. Mi affido a loro e sono tranquillo. Cerco di dare il mio contributo alla squadra che vedo bene, siamo molto uniti con il mister e tutti. Rimaniamo positivi e continuiamo così. Io cercherò di tornare il prima possibile».
La classifica e il rapporto con Spalletti
La strada per risalire
«Bisogna tornare a fare punti importanti, ora c’è una bella occasione in casa. Pensiamo partita dopo partita senza troppi viaggi mentali. Dobbiamo lavorare tranquilli come stiamo facendo».
Nazionale e ATP Finals, il pensiero del capitano
Le parole su Mancini
«Mancini ha fatto bene, ha chiamato molti giovani e sta valutando molti ragazzi insieme al gruppo dei più esperti. Bisogna essere positivi anche in quello, cercare di lavorare come stiamo facendo. Sappiamo quello che abbiamo lasciato a casa negli ultimi anni ma Mancini ha portato buon entusiasmo e bisogna continuare così».
Il pronostico sul tennis
«È bello per la città di Torino, è importante ci sia questo torneo. Stasera sono venuto a godermi lo spettacolo. Chi vince le Finals? Per me Alcaraz, se sta bene. Aspettiamo il ritorno di Sinner».
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