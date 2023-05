LIVEBLOG – Juventus-Siviglia: i tifosi bianconeri tra ansie ed aspettative

La Juventus sta per scendere in campo a Torino, dove giocherà contro il Siviglia nell'andata delle semifinali dell’Europa League. I bianconeri dovranno cercare di fare risultato per arrivare al meglio alla sfida di ritorno in programma tra una settimana, con i tifosi stanno vivendo con apprensione e attesa questi momenti, riversando sui social le loro speranze sulla sfida di questa sera.