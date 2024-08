L’ad del Lipsia: “Partita con la Juve momento clou”

Johann Plenge, dirigente del Lipsia, ha detto la sua sulla Juventus, prossima avversaria nelle partite di Champions.

Johann Plange, dirigente del Lipsia, ha detto la sua sulla Juve, avversaria in Champions League. Ecco le sue parole: “Non vediamo l’ora di vivere un nuovo entusiasmante format di Champions League con molti avversari molto attraenti. Le partite casalinghe contro il Liverpool o la Juventus saranno dei veri momenti clou per i nostri tifosi e per l’intera città. Ma anche le trasferte di Milano, Glasgow o Madrid valgono assolutamente un viaggio. Rimaniamo ambiziosi e vogliamo fare meglio della scorsa stagione. Ciò include la qualificazione agli ottavi di finale e l’utilizzo di tutto il nostro potenziale: in questo modo molto dovrebbe essere possibile”.