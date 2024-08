Sorteggi Champions LIVE: la Juve sfiderà City, Lipsia e Benfica

La Juventus, inserita in seconda fascia nella nuova Champions League, conoscerà oggi le sue avversarie nei sorteggi.

Oggi è il giorno dei sorteggi della nuova Champions League. Il massimo torneo continentale, trasformato in un girone unico da 36 squadre, nascerà oggi con la classica estrazione. La Juventus, inserita in seconda fascia, incontrerà certamente tante squadra di livello, con diversi big match all’orizzonte. A breve verranno estratti gli accoppiamenti:

Juventus-Manchester City

Lipsia-Juventus

Club Brugge-Juventus

Juventus-Benfica

Juventus-PSV

Juventus-Stoccarda

Aston Villa-Juventus

Lille-Juventus

I bianconeri, nella sfide in casa, se la vedranno con Manchester City, Benfica, PSV e Stoccarda, mentre fuori casa la Vecchia Signora giocherà contro Lipsia, Brugge, Aston Villa e Lille. Nel complesso un buon sorteggio per i piemontesi, soprattutto per quanto riguarda le big evitate.