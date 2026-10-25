Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus, sfida in programma questa sera allo Stadio Via del Mare. Luciano Spalletti ha scelto gli undici titolari per una partita importante per i bianconeri, chiamati a reagire dopo il ko in campionato contro la Lazio e il pareggio in Europa League contro il Rennes. La Juventus si schiera con il 3-4-1-2, mentre il Lecce risponde con il 4-3-3.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore:Eusebio Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti.

Per la Juventus sarà un appuntamento importante per provare a lasciarsi alle spalle le ultime prestazioni e ritrovare fiducia. Le scelte di Spalletti sono ormai definite: adesso la parola passa al campo, con i bianconeri chiamati a rispondere alle difficoltà delle ultime uscite.