Andrea Cambiaso ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Lecce e Juventus. L’esterno bianconero ha affrontato diversi temi, dalle assenze che stanno condizionando la squadra alle proprie condizioni fisiche, fino al momento attraversato dalla formazione di Luciano Spalletti e alla necessità di recuperare terreno in classifica.

Cambiaso sulle assenze: “Non devono essere un alibi”

Il primo argomento affrontato da Cambiaso riguarda l’importanza della partita contro il Lecce e le difficoltà legate alle assenze.

“Tutte le partite sono importanti, chiaramente. Quando si indossa questa maglia, abbiamo perso altri due giocatori, ma non deve essere assolutamente un alibi. Siamo perfettamente in grado di affrontare questa partita e cercheremo di vincerla”.

Le condizioni fisiche di Cambiaso

L’esterno juventino ha poi fatto il punto sulla propria condizione fisica, esprimendo soddisfazione per essere tornato a disposizione e poter partire dall’inizio.

“Sono contento perché, per noi giocatori, quando purtroppo abbiamo dei problemi fisici è la parte più brutta del calcio. Adesso sto bene fisicamente, mi sento bene e sono contento di poter giocare dall’inizio”.

Il momento della Juventus e le critiche

Cambiaso ha parlato anche del momento della squadra e delle valutazioni che accompagnano le prestazioni dei giocatori.

“Sì, ma quelli sono tutti discorsi che fanno parte del gioco del calcio e ci mancherebbe altro, è giusto che si facciano. Io sono sempre molto, molto tranquillo quando gioco e cerco di dare sempre il massimo. Poi, purtroppo, a volte non ci riesco, ma sono sempre molto sereno e tranquillo. Ripeto, cerco sempre di dare il massimo e proverò anche oggi ad aiutare la squadra”.

Gli obiettivi bianconeri: recuperare terreno in classifica

Infine, il giocatore ha indicato la priorità della Juventus per il prosieguo della stagione: conquistare più punti possibili e migliorare una posizione in classifica che non rispecchia le aspettative della squadra.

“Ma sicuramente recuperare terreno, perché chiaramente non è la posizione in classifica che ci immaginavamo e che ci immaginiamo per il nostro futuro. Quindi, sicuramente, l’obiettivo è fare più punti possibili, perché la priorità è sempre quella: cercare di fare punti e affrontare ogni partita al massimo”.