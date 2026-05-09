Questa sera alle ore 20:45, allo stadio Via del Mare si affrontano nella 36ª giornata di Serie A Lecce e Juventus. I salentini arrivano alla sfida dopo il successo con il Pisa e si trovano attualmente a al sedicesimo posto in classifica con un vantaggio di quattro punti sulla Cremonese. Dall’altra parte i bianconeri, dopo due pareggi consecutivi con Milan e Hellas Verona, sono chiamati ad ottenere i tre punti per rimanere all’interno della zona Champions.

Scopriamo come e dove sarà possibile seguire in TV e in streaming la gara di questa sera.

SERIE A | DOVE VEDERE LECCE-JUVENTUS

La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport.

Inoltre, come di consueto potrete seguire seguire la diretta scritta della gara sul nostro sito!.