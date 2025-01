Lazzari: "Thiago Motta? Il bilancio è buono..."

Andrea Lazzari, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Thiago Motta.

Andrea Lazzari, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Secondo me è un bilancio buono. Si è visto che il gioco della Juve inizia ad avere un’identità ben precisa, vogliono arrivare ad ottenere un risultato attraverso il bel gioco. Poi sarebbe un po’ stupido giudicare il lavoro di un allenatore solo attraverso i risultati, ma è anche ovvio che al giorno d’oggi purtroppo si è giudicati per quello. Ma secondo me è stato fatto un ottimo lavoro nel migliorare i giocatori. Secondo me ora la Juventus deve cercare di continuare a migliorare il più possibile, perseguendo quelle idee che sta portando avanti Thiago Motta. Adesso si deve cercare di continuare quel percorso, perchè solo con perseveranza, lavoro e insistenza potranno poi arrivare i risultati”.

Su Fagioli

“Fagioli ha dimostrato di essere un giovane con una prospettiva molto promettente. Io sinceramente lo terrei in squadra, poi bisogna vedere i discorsi che ci sono dietro a livello societario, se monetizzare o meno dalla sua cessione. Potrebbe essere importante però continuare a puntare con decisione su di lui”.