Lazzari: “Cagliari-Juventus sarà una bella partita. Su Ranieri…”

Andrea Lazzari, ex calciatore del Cagliari, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: "Una bella partita. Il Cagliari vorrà continuare il trend positivo, visto l’ultimo punto conquistato a Milano contro l’Inter, mentre la Juve deve confermare la sua posizione in classifica. Sarà una bella gara, anche perchè la squadra di Ranieri poi non si dà mai per vinta, ha recuperato tante partite sul finale delle gare e quindi sarà un match a seguire fino all’ultimo. I ricordi delle partita con la Juve? Ricordi bellissimi. Ricordo un Juve-Cagliari che riuscimmo a vincere 3-2, dopo mi pare 41 anni che i rossoblù non vincevano a Torino. Feci anche l’assist per Matri per il 3-2. E poi se mi parli di Juve mi torna in mente quella tripletta che feci con l’Atalanta e mi brillano ancora gli occhi".