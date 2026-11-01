Il Napoli cade all'Allianz Stadium e torna a casa senza punti dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus. Al termine della partita, Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la prestazione della squadra.

Le parole di Landucci

L'analisi della sconfitta – “Abbiamo fatto un brutto secondo tempo e la Juve ha meritato di vincere. Quando si perde si sta zitti e si va a casa. È vero che abbiamo avuto degli infortuni, ma non è una scusante”.

La delusione e la necessità di ripartire – “Preoccupati no, siamo molto dispiaciuti perché tenevamo molto a questa partita. Adesso bisogna star zitti e prepararci per mercoledì. L'unico modo è continuare a lavorare, abbiamo tanti infortuni come tante altre squadre. C'è da parlar poco, c'è da fare”.

I gol incassati – “Se li facciamo tirare, puoi prendere gol. Bisogna uscire fuori lì, poi ha fatto un gran tiro di sinistro. Se esci bene, non prendi gol. È il contrario della nostra richiesta”.

Le condizioni di De Bruyne e Di Lorenzo – “Non potevano continuare, De Bruyne ha avuto un problema alla caviglia e Di Lorenzo non lo so. Bisogna far meglio, ci abbiamo messo del nostro”.

Il giudizio su McTominay e il confronto con Allegri – “Quando si perde perdiamo tutti, tutti potevamo far meglio nel secondo tempo. Loro hanno fatto meglio di noi e hanno meritato di vincere”.

Sul confronto con il tecnico ha aggiunto: “Sì, ma c'è poco da dire. Sicuramente non era contento. Abbiamo detto che dovevamo far meglio nel secondo tempo”.