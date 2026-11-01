La Juventus ritrova il sorriso e conquista tre punti importanti battendo il Napoli per 2-0 all'Allianz Stadium. Tra i protagonisti della serata c'è Jeremie Boga, autore della seconda rete bianconera e intervistato da DAZN al termine della partita.

Boga: “Abbiamo giocato con il cuore”

Il valore della prestazione – “Sì, è normale, quando giochi alla Juve, quando non ci sono i risultati, tutti sono in dubbio. È normale lavorare forte, mostrare che abbiamo le qualità e giocare con il cuore come abbiamo fatto oggi, tutti insieme. Oggi deve essere un esempio di come abbiamo giocato, di come abbiamo lottato. Possiamo ancora migliorare con la palla, questo è sicuro, però a livello di cuore abbiamo fatto una buona partita”.

La soddisfazione personale – Per Boga il gol contro il Napoli rappresenta un momento importante anche sul piano individuale. L'attaccante ha parlato della necessità di trovare continuità, soprattutto dal punto di vista fisico, dopo aver finalmente sbloccato il proprio conto stagionale.

“È vero, è molto importante per me, è il primo gol quest'anno, adesso devo trovare continuità anche fisicamente, però mi dà molta fiducia e sono molto contento per la squadra e per questi tre punti di oggi”.