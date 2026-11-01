Jeremie Boga è stato tra i protagonisti della vittoria della Juventus contro il Napoli. L'esterno offensivo, autore della seconda rete nel 2-0 dell'Allianz Stadium, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo bianconero.

Boga in conferenza: le parole dopo Juventus-Napoli

L'importanza del ritiro – “Era molto importante, in un momento di difficoltà così. Abbiamo imparato molto, siamo stati insieme e abbiamo lottato oggi e messo tutto il cuore”.

La gioia per il gol dopo l'infortunio – “Ero fuori, sono rientrato. Era dura trovare la concentrazione, oggi sono molto contento per il gol, i tre punti. Ti dà grandi soddisfazioni. Dobbiamo mettere sempre il cuore come fatto oggi”.

Il consiglio ad Alajbegovic – “Giocatore molto forte. Oggi prima della partita con Zhegrova ci siamo parlati e abbiamo detto di tirare di più, avevamo questo in testa. Lui ha questo tiro, deve farlo di più, deve farlo con la convinzione avuta oggi”.