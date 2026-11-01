Jeremie Boga in conferenza dopo Juventus-Napoli: il ritiro, la gioia per il gol dopo l'infortunio e le parole su Alajbegovic.

Stefania Palminteri

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Jeremie Boga è stato tra i protagonisti della vittoria della Juventus contro il Napoli. L'esterno offensivo, autore della seconda rete nel 2-0 dell'Allianz Stadium, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il successo bianconero.

Boga in conferenza: le parole dopo Juventus-Napoli

L'importanza del ritiro Era molto importante, in un momento di difficoltà così. Abbiamo imparato molto, siamo stati insieme e abbiamo lottato oggi e messo tutto il cuore”.

La gioia per il gol dopo l'infortunioEro fuori, sono rientrato. Era dura trovare la concentrazione, oggi sono molto contento per il gol, i tre punti. Ti dà grandi soddisfazioni. Dobbiamo mettere sempre il cuore come fatto oggi”.

Jeremie Boga

Il consiglio ad Alajbegovic Giocatore molto forte. Oggi prima della partita con Zhegrova ci siamo parlati e abbiamo detto di tirare di più, avevamo questo in testa. Lui ha questo tiro, deve farlo di più, deve farlo con la convinzione avuta oggi”.

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