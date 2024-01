La Marca: “Il Napoli è già stato prosciolto per il caso Osimhen”

A tal proposito la FIGC ha recepito le modifiche contenute nella nuova edizione del UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations (Edition 2023), che riguardano la stagione sportiva 2023/2024 ai fini del rilascio della Licenza UEFA per le competizioni UEFA della stagione sportiva 2024/2025, nelle quali si è posta l'attenzione, tra i vari interventi, agli ammortamenti e alle operazioni di scambio calciatori. Spetterà alle società valutare se una operazione di trasferimento sia qualificabile come permuta, e quindi contabilizzabile nel rispetto dei principi contabili internazionali. Per quanto riguarda il Napoli è sempre bene ricordare che è stato giudicato e prosciolto in due gradi di giudizio sportivo. Di conseguenza devono emergere solo fatti nuovi per poter trovare applicazione lo strumento della revocazione.