Il nome di Antonio Conte continua a circolare intorno alla Juventus, soprattutto dopo le difficoltà incontrate dalla squadra in campionato e considerando che l'allenatore salentino è attualmente senza panchina. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube. Il giornalista ha ridimensionato le voci su un possibile ritorno in bianconero, spiegando che non risultano contatti tra la società e l'ex tecnico del Napoli.

Romano ha riconosciuto che accostare Conte alla Juventus è naturale, considerando il suo passato nel club, ma ha precisato: «oggi Conte-Juventus è un discorso legato a una suggestione». Nessuna trattativa, dunque, e nemmeno un dialogo concreto tra le parti.

Conte resta un'ipotesi per il futuro

Lo scenario potrebbe cambiare nei prossimi mesi, soprattutto se i risultati della Juventus non dovessero migliorare. Qualora la società decidesse di intervenire sulla guida tecnica, Conte potrebbe rappresentare un'occasione importante, essendo libero da impegni. Romano lo ha definito «un'opportunità enorme». Un discorso simile avrebbe potuto riguardare anche il Milan nel caso in cui il progetto di Ruben Amorim non fosse decollato, ma i rossoneri stanno attraversando un buon momento.

Al momento, però, la situazione è ben diversa da quella descritta da alcune indiscrezioni. Tra la Juventus e Conte non ci sono stati «contatti veri, approfonditi, reali». Romano aveva già spiegato nei giorni scorsi che l'allenatore sta aspettando il progetto giusto, senza aver avviato trattative con altre società.

La dirigenza conferma la fiducia a Spalletti

La priorità della Juventus resta Luciano Spalletti, che ha ricevuto più volte la fiducia della dirigenza anche dopo le sconfitte contro Lazio e Genoa. Il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina ha lasciato qualche dubbio, soprattutto per gli errori difensivi, e lo stesso allenatore non ha nascosto la propria insoddisfazione nelDel futuro del tecnico e del possibile rinnovo si era parlato anche nella nostra

La classifica, intanto, non aiuta a spegnere le discussioni. Dopo undici giornate la Juventus occupa il settimo posto con 18 punti, lontana dalla zona Champions. Anche il rendimento offensivo preoccupa: il miglior marcatore bianconero in campionato è Gleison Bremer, con tre reti. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa a gennaio, con particolare attenzione all'attacco e alla fascia sinistra.

Tra i nomi accostati alla panchina bianconera è emerso anche quello di Simone Inzaghi, ma il suo agente Federico Pastorello ha chiarito che non è stata presa alcuna decisione sul futuro all'Al Hilal. Per ora, quindi, tutto resta nelle mani di Spalletti. La sosta sarà importante per recuperare gli infortunati e preparare la ripresa, quando la Juventus affronterà prima il Venezia e poi il Como, il 29 novembre. Serviranno risultati per allontanare le voci sul possibile cambio in panchina.