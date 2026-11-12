Tra i giocatori ceduti in prestito dalla Juventus la scorsa estate, Loïs Openda rischia di diventare uno dei casi più complicati da gestire. Secondo quanto riportato da TuttoJuve, il Lione non ha ancora manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante belga al termine della stagione.

L'operazione era stata ufficializzata a fine luglio: il club francese aveva versato 3,5 milioni di euro per il prestito, facendosi carico anche dell'intero ingaggio del giocatore, pari a circa 7,4 milioni lordi a stagione. Una soluzione che aveva permesso alla Juventus di alleggerire i costi, rimandando però all'estate la questione relativa al futuro del cartellino.

Un avvio complicato e l'infortunio

L'esperienza in Ligue 1 non è iniziata nel migliore dei modi. Openda ha segnato 2 gol in 10 presenze, prima di fermarsi per un problema fisico. Il 9 ottobre, contro il Lens, è stato costretto a lasciare il campo al 60'. Gli esami hanno evidenziato una microfrattura del perone destro. Il Lione aveva previsto uno stop almeno fino alla sosta di metà novembre.

Per la Juventus la questione è soprattutto economica. Openda era arrivato a Torino con una formula che prevedeva un obbligo di acquisto da circa 40 milioni. Se il Lione non dovesse riscattarlo, il belga tornerebbe a Torino con un valore a bilancio di circa 30 milioni, rendendo complicata una sua eventuale cessione senza registrare una minusvalenza.

La situazione si aggiunge a quella di altri giocatori partiti in estate e ancora senza un futuro definito. L'Atletico Madrid ha rimandato a giugno le valutazioni su Jonathan David, mentre Michele Di Gregorio, al Bournemouth, non ha ancora trovato spazio in Premier League.

Anche in casa Juventus l'attacco resta un problema, come confermano i numeri della frenata bianconera. Per gennaio la dirigenza sta valutando diversi profili, tra cui Sorloth, di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sul centravanti norvegese.

Openda dovrà prima recuperare dall'infortunio e ritrovare continuità. Ci sono ancora diversi mesi per convincere il Lione a puntare su di lui, ma se il club francese non dovesse cambiare idea, a giugno la Juventus si troverebbe a dover cercare una nuova sistemazione per l'attaccante.