Teun Koopmeiners ha giocato tutto il secondo tempo di Olanda-Grecia, terminata con un netto 7-0. Il centrocampista è entrato al 46' al posto di Frenkie de Jong, quando gli Oranje erano già avanti di cinque reti. A completare il tabellino sono state la tripletta di Tijjani Reijnders, la doppietta di Jurriën Timber e le reti di Crysencio Summerville e Donyell Malen.

Il risultato ha permesso all'Olanda di consolidare il primato nel gruppo A2. Per Koopmeiners è stata soprattutto un'occasione per accumulare minuti: la partita era ormai indirizzata e il centrocampista ha potuto disputare l'intera ripresa senza particolari pressioni.

La sosta e il rientro in bianconero

Per la Juventus, dunque, l'aspetto da sottolineare è il minutaggio del giocatore, più che una prestazione individuale da valutare attraverso gol o assist. I 45 minuti disputati rappresentano un'indicazione sul lavoro svolto in Nazionale, ma non bastano a definire quale sarà il suo ruolo alla ripresa.

La squadra tornerà in campo domenica 22 novembre contro il Venezia. Le condizioni dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali e il loro rientro alla Continassa contribuiranno a orientare le scelte di Luciano Spalletti. Koopmeiners si presenterà dopo una partita senza particolare pressione agonistica, ma con un tempo di gioco nelle gambe.