La Juventus continua a cercare un esterno sinistro e tra i profili finiti nel mirino della dirigenza c'è anche Juan Miranda. Il terzino spagnolo, attualmente al Bologna, potrebbe diventare un'opportunità di mercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giocatore non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club rossoblù e la società bianconera starebbe seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.

Perché la Juventus segue Miranda

Le relazioni degli osservatori bianconeri sul difensore arrivato dal Betis sono positive. A convincere sono anche i numeri:

Il problema è noto a Luciano Spalletti, che in più occasioni ha dovuto adattare alcuni giocatori in quella zona del campo. Andrea Cambiaso e Juan Cabal, inoltre, non hanno garantito la continuità necessaria. Negli ultimi giorni sono emersi i sondaggi del Manchester United per Cambiaso e diversi possibili obiettivi in entrata: da Alejandro Balde, con il Barcellona disposto a valutare la cessione, fino al brasiliano Samuel Lino.

La Juventus valuta il colpo

L'ipotesi più naturale resta quella di un'operazione estiva, ma la dirigenza starebbe valutando anche un possibile anticipo a gennaio. La finestra invernale aprirà il 28 dicembre e un intervento immediato potrebbe diventare necessario se la squadra di Spalletti dovesse avere bisogno di un rinforzo per continuare la rincorsa al quarto posto. Attualmente i bianconeri sono a sei punti dalla zona Champions e alla ripresa ospiteranno il Venezia domenica 22 novembre alle 12:30.

La trattativa, però, presenta diversi ostacoli. Il Bologna di Raffaele Palladino ha trovato una buona continuità e difficilmente vorrebbe privarsi di uno dei suoi titolari a stagione in corso, soprattutto se la squadra resterà in corsa per un piazzamento europeo. C'è poi la concorrenza: il Newcastle avrebbe già effettuato alcuni sondaggi e anche il Milan, che aveva valutato il giocatore nell'estate 2024 senza affondare il colpo, sarebbe interessato.

Da considerare anche le condizioni fisiche del terzino. Miranda è fermo per un problema alla coscia sinistra e, secondo le indicazioni del Corriere dello Sport, salterà sicuramente la sfida con l'Udinese.

Molto dipenderà quindi dalla trattativa per il rinnovo con il Bologna. Se le parti troveranno un'intesa, la pista bianconera potrebbe perdere consistenza. In caso contrario, la Juventus sarebbe pronta a valutare un possibile inserimento.