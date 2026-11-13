Due anni fa era considerato uno dei giocatori più importanti della rosa. Oggi Andrea Cambiaso è finito tra i possibili partenti della Juventus già nella prossima sessione invernale. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la società non esclude una cessione a gennaio e, in caso di addio dell'esterno, andrebbe alla ricerca di un titolare per la fascia sinistra.

A colpire è soprattutto la valutazione economica. Il cartellino del classe 2000 si aggirerebbe oggi intorno ai 20 milioni di euro, cifra che la Juventus sarebbe disposta ad accettare per lasciarlo partire. Il contratto scade nel 2029, quindi non ci sono pressioni legate alla scadenza: un'eventuale cessione sarebbe dettata da ragioni tecniche ed economiche.

Il confronto con il passato è significativo. Nell'inverno del 2025, quando il Manchester City aveva provato a portarlo in Inghilterra, a Torino si valutavano offerte vicine ai 60 milioni. In meno di due anni il valore del giocatore sarebbe quindi sceso di circa due terzi.

Il piano: vendere per finanziare gli acquisti

La possibile partenza di Cambiaso rientra in una strategia più ampia. Una parte delle risorse legate all'aumento di capitale sarà destinata al mercato, ma la Juventus guarda soprattutto a un piano che comprende gennaio e la prossima estate. Per intervenire nella finestra invernale, la società conta anche su scambi e cessioni.

Tra i possibili partenti figurano Federico Gatti, per il quale il club vorrebbe incassare almeno 15 milioni, ed Edon Zhegrova. Il kosovaro, secondo Calciomercato.com, è fuori dalla lista UEFA e ha un contratto fino al 2030. La sua valutazione si aggirerebbe tra i 10 e i 15 milioni e la sua posizione è legata anche alle nuove gerarchie sulla trequarti stabilite da Spalletti.

Le tre eventuali cessioni potrebbero portare nelle casse bianconere circa 50 milioni di euro. Per sostituire Cambiaso, intanto, prende quota il nome di Juan Miranda del Bologna. Rimane sullo sfondo anche Ait-Nouri, possibile obiettivo in prestito dal Manchester City.