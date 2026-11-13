La lista degli attaccanti seguiti dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo continua ad allungarsi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera segue con attenzione Gustavo Varela, attaccante portoghese di 21 anni che in pochi mesi al Monza è diventato un punto di riferimento della squadra. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli, con il direttore sportivo Giovanni Manna. Il club brianzolo avrebbe già fissato il prezzo: servono almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Al momento si tratta di un'indiscrezione, senza contatti ufficiali tra le società. Il nome di Varela si aggiunge comunque a una lista di obiettivi che la Juventus sta valutando da settimane. La ricerca di un nuovo centravanti ha già coinvolto profili come Scamacca, Sorloth, Tresoldi, Retegui e Balogun.

Un investimento da 2,5 milioni diventato un caso di mercato

Il Monza ha acquistato Varela dal Benfica la scorsa estate per 2,5 milioni di euro, rilevandone l'intero cartellino. Il club portoghese ha mantenuto una percentuale tra il 10 e il 15% sulla futura plusvalenza, oltre a un diritto di prelazione. In caso di offerta, il Benfica avrebbe cinque giorni per decidere se pareggiarla.

A far crescere la valutazione sono soprattutto le prestazioni e i gol dell'attaccante. Varela è diventato il miglior marcatore del Monza e avrebbe attirato anche l'attenzione del Barcellona, oltre a quella già segnalata dell'Arsenal. Secondo Tuttomercatoweb, davanti a proposte da almeno 25 milioni il club brianzolo potrebbe avere difficoltà a trattenere il giocatore, soprattutto durante il mercato invernale.

Perché la Juventus valuta un attaccante giovane

L'esigenza bianconera è chiara:vuole un centravanti che possa completare il reparto. Jonathan David è in prestito all'Atletico Madrid e, mentre le altre piste finora considerate riguardano giocatori esperti o operazioni dai costi elevati. Varela rappresenterebbe invece un investimento in prospettiva, con margini di crescita legati anche alla giovane età.

La concorrenza e la situazione contrattuale rendono però l'operazione complessa. Il Napoli segue il giocatore e il diritto di prelazione del Benfica aggiunge un interlocutore alla trattativa. C'è poi da considerare il budget: l'aumento di capitale da circa 200 milioni deliberato dal CdA non è destinato automaticamente al mercato e la Juventus non ha ancora chiarito come verranno impiegate le nuove risorse.