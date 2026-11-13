La ricerca di un esterno sinistro porta la Juventus fino a Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sport, tra i club che seguono Alejandro Baldé c'è anche la società bianconera, che valuta il classe 2003 come possibile rinforzo per la fascia sinistra già a gennaio.

La situazione del giocatore spiega perché il suo nome sia tornato d'attualità. In questa Liga Baldé ha collezionato appena tre presenze, tutte per pochi minuti. Nelle gerarchie di Hansi Flick è scivolato alle spalle di João Cancelo e del giovane Xavi Espart. Lo stesso tecnico tedesco, nelle scorse settimane, ha ammesso pubblicamente che il terzino sta attraversando un momento di scarsa fiducia nei propri mezzi. Per un giocatore che fino a poco tempo fa era considerato uno dei punti fermi blaugrana, si tratta di un ridimensionamento netto.

Il Barça vuole incassare

Il Barcellona, alle prese con la necessità di far quadrare i conti, è disposto ad ascoltare offerte per i giocatori che non rientrano nei piani dell'allenatore. Secondo Sport, la dirigenza catalana considera anche la possibilità di un prestito, ma, con la Premier League vista come il mercato più adatto a garantire un buon incasso. Nei giorni scorsi lo stesso quotidiano aveva indicato in circa 40 milioni di euro la valutazione fissata dal club.

La formula che potrebbe aprire uno spiraglio è il prestito con diritto di riscatto: una soluzione che permetterebbe di gestire l'operazione senza affrontare subito una spesa importante. Resta però da capire se il Barcellona sarà disposto ad accettare condizioni diverse dalla vendita a titolo definitivo, considerata al momento la sua priorità.