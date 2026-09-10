La Juventus si prepara a tornare in campo per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri saranno ospiti del Sassuolo domenica 13 settembre alle ore 20:45 al MAPEI Stadium di Reggio Emilia, in una sfida importante per dare continuità al percorso iniziato nelle prime giornate.

La squadra di Luciano Spalletti arriva all'appuntamento con sette punti in classifica, frutto delle vittorie contro Frosinone e Parma e del pareggio contro il Milan. Di fronte ci sarà un Sassuolo pronto a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.

Dove vedere Sassuolo-Juventus

La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire la partita attraverso una Smart TV compatibile con l'applicazione della piattaforma, oppure tramite smartphone e tablet utilizzando l'app ufficiale.

Il match sarà inoltre disponibile in streaming da PC attraverso il browser, accedendo al proprio account DAZN.

Sassuolo-Juventus, la diretta testuale su Juvenews.eu

Per chi non potrà seguire la partita davanti alla televisione, ci sarà anche la possibilità di vivere tutti gli aggiornamenti della sfida attraverso la diretta testuale di Juvenews.eu.

La redazione seguirà Sassuolo-Juventus minuto per minuto, raccontando tutti gli episodi principali del match: dalle formazioni ufficiali al fischio d'inizio, dalle occasioni ai gol, passando per sostituzioni, ammonizioni e momenti decisivi della gara.

Sarà quindi possibile rimanere aggiornati sull'andamento della partita direttamente su Juvenews.eu, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale e il commento degli episodi più importanti.