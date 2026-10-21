La Juventus potrebbe cambiare volto in attacco. Luciano Spalletti starebbe valutando la possibilità di schierare contemporaneamente Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, due giocatori con caratteristiche differenti che potrebbero offrire nuove soluzioni alla manovra offensiva bianconera.

Kolo Muani e Woltemade, caratteristiche complementari

Kolo Muani può garantire mobilità, velocità e capacità di attaccare la profondità. L'attaccante francese è in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo e di sfruttare gli spazi lasciati dalle difese avversarie.

Woltemade, invece, offre una presenza fisica importante e la possibilità di giocare al centro dell'attacco. La sua capacità di proteggere il pallone e partecipare alla costruzione potrebbe favorire gli inserimenti dei compagni e creare nuove opportunità negli ultimi metri.

Un'opzione da valutare per il futuro bianconero

L'ipotesi della doppia punta testimonia la ricerca di alternative per rendere l'attacco più incisivo. Molto dipenderà dalle condizioni dei giocatori, dalle caratteristiche dell'avversario e dalle necessità della singola partita.

Per il momento si tratta di una soluzione al vaglio, non di una scelta definitiva. Resta da capire se Spalletti deciderà di puntare su Kolo Muani e Woltemade insieme dal primo minuto oppure se preferirà utilizzare uno dei due a gara in corso, sfruttandone le caratteristiche in base all'andamento del match.