La Juventus Under 21 torna dall'Inghilterra con un pareggio nella seconda giornata della Premier League International Cup. Al St Mary's Stadium, i bianconeri hanno chiuso sull'1-1 contro il Southampton Under 21, reagendo allo svantaggio iniziale grazie a una splendida rete di Davide Marchisio. Il centrocampista, figlio dell'ex juventino Claudio Marchisio, è stato il protagonista della serata con una conclusione dalla distanza che ha permesso alla squadra di rimettere in equilibrio la partita.

Southampton avanti nel primo tempo

I padroni di casa sono partiti con grande intensità e hanno sbloccato il risultato al 7'. Sillah Dibaga ha trovato spazio sulla sinistra e servito un pallone in area, dove Princewill Ehibhatiomhan ha finalizzato con un colpo di tacco.

Il Southampton ha continuato a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni. Al 35' Ehibhatiomhan ha colpito il palo, mentre nel finale Sebastiano Nava è stato decisivo con alcuni interventi che hanno impedito agli inglesi di aumentare il vantaggio.

La Juventus ha provato a reagire, ma all'intervallo il risultato era ancora sull'1-0 per i padroni di casa.

Marchisio entra e firma una rete spettacolare

La svolta è arrivata nella ripresa, quando il tecnico bianconero Piero Raffaele Panzanaro ha inserito Davide Marchisio e Przytarski. Proprio il centrocampista classe 2009 ha trovato il pareggio al 68', pochi minuti dopo il suo ingresso.

Marchisio ha ricevuto palla, avanzato verso la porta avversaria e lasciato partire un destro potente dalla distanza, spedendo il pallone sotto l'incrocio. Una conclusione spettacolare che ha sorpreso il portiere George Long e riportato la Juventus in partita.

Dopo il pareggio, i bianconeri hanno acquistato fiducia e sono andati vicini anche al vantaggio con Del Fabro, fermato dalla risposta del portiere inglese.

La Juventus Under 21 porta a casa un punto

Nel finale il Southampton ha provato a trovare il gol della vittoria, costringendo la difesa juventina a mantenere alta la concentrazione. Nava si è confermato protagonista con altri interventi importanti, mentre la squadra ha resistito fino al triplice fischio.

La sfida si è chiusa sull'1-1, con la Juventus Under 21 capace di reagire allo svantaggio e di conquistare un punto in trasferta. A prendersi la scena è stato soprattutto Davide Marchisio, autore di una rete di grande qualità in una competizione che rappresenta un'importante occasione di crescita internazionale per i giovani bianconeri.