Juventus Under 21, pareggio per 1-1 contro il Southampton nella Premier League International Cup. Decisivo lo splendido gol di Davide Marchisio.
La Juventus Under 21 torna dall'Inghilterra con un pareggio nella seconda giornata della Premier League International Cup. Al St Mary's Stadium, i bianconeri hanno chiuso sull'1-1 contro il Southampton Under 21, reagendo allo svantaggio iniziale grazie a una splendida rete di Davide Marchisio. Il centrocampista, figlio dell'ex juventino Claudio Marchisio, è stato il protagonista della serata con una conclusione dalla distanza che ha permesso alla squadra di rimettere in equilibrio la partita.
Southampton avanti nel primo tempo
I padroni di casa sono partiti con grande intensità e hanno sbloccato il risultato al 7'. Sillah Dibaga ha trovato spazio sulla sinistra e servito un pallone in area, dove Princewill Ehibhatiomhan ha finalizzato con un colpo di tacco.
Il Southampton ha continuato a rendersi pericoloso, sfiorando il raddoppio in diverse occasioni. Al 35' Ehibhatiomhan ha colpito il palo, mentre nel finale Sebastiano Nava è stato decisivo con alcuni interventi che hanno impedito agli inglesi di aumentare il vantaggio.
La Juventus ha provato a reagire, ma all'intervallo il risultato era ancora sull'1-0 per i padroni di casa.
Marchisio entra e firma una rete spettacolare
La svolta è arrivata nella ripresa, quando il tecnico bianconero Piero Raffaele Panzanaro ha inserito Davide Marchisio e Przytarski. Proprio il centrocampista classe 2009 ha trovato il pareggio al 68', pochi minuti dopo il suo ingresso.
Marchisio ha ricevuto palla, avanzato verso la porta avversaria e lasciato partire un destro potente dalla distanza, spedendo il pallone sotto l'incrocio. Una conclusione spettacolare che ha sorpreso il portiere George Long e riportato la Juventus in partita.
Dopo il pareggio, i bianconeri hanno acquistato fiducia e sono andati vicini anche al vantaggio con Del Fabro, fermato dalla risposta del portiere inglese.
La Juventus Under 21 porta a casa un punto
Nel finale il Southampton ha provato a trovare il gol della vittoria, costringendo la difesa juventina a mantenere alta la concentrazione. Nava si è confermato protagonista con altri interventi importanti, mentre la squadra ha resistito fino al triplice fischio.
La sfida si è chiusa sull'1-1, con la Juventus Under 21 capace di reagire allo svantaggio e di conquistare un punto in trasferta. A prendersi la scena è stato soprattutto Davide Marchisio, autore di una rete di grande qualità in una competizione che rappresenta un'importante occasione di crescita internazionale per i giovani bianconeri.
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