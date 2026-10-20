La Juventus si prepara a scendere in campo contro il Rennes in Europa League. Per i tifosi bianconeri sarà possibile seguire la partita in diretta televisiva e in streaming, senza perdere gli aggiornamenti sull'andamento della sfida. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l'incontro e restare aggiornati minuto per minuto.

Juventus-Rennes, dove vedere la partita in tv

La sfida tra Juventus e Rennes sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. Gli appassionati potranno quindi seguire l'incontro sui canali dell'emittente dedicati alla competizione europea.

Juventus-Rennes, diretta streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Per chi preferisce seguire la gara da smartphone, tablet o computer, sarà possibile utilizzare le rispettive piattaforme, secondo le condizioni del proprio abbonamento.

Segui Juventus-Rennes in diretta testuale su Juvenews.eu

Per chi non potrà guardare la partita in televisione o in streaming, ci sarà anche la possibilità di seguire la diretta testuale di Juventus-Rennes su Juvenews.eu.

Aggiornamenti in tempo reale, cronaca delle azioni più importanti e risultato minuto per minuto accompagneranno i tifosi durante la sfida europea, per non perdere nessun passaggio della gara.