La pesante sconfitta contro la Lazio non cambia, almeno per il momento, la linea della proprietà. John Elkann continua a puntare su Luciano Spalletti, nonostante il momento complicato attraversato dalla squadra. Dopo il 3-0 incassato all'Allianz Stadium, il futuro dell'allenatore è inevitabilmente finito sotto osservazione, ma dalla società non sarebbe arrivata alcuna decisione drastica.

Nessun vertice d'emergenza dopo il ko con la Lazio

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo la sconfitta contro la Lazio non sarebbe stato organizzato alcun vertice d'emergenza per discutere il futuro della guida tecnica.

La proprietà starebbe riflettendo sul rendimento della squadra e sulle prospettive del progetto, senza però mettere in discussione nell'immediato la posizione di Spalletti. Una linea che va nella direzione della continuità, nonostante i risultati recenti abbiano alimentato dubbi e critiche.

Spalletti chiamato a trovare la svolta

La fiducia della società non elimina la necessità di una risposta sul campo. La Juventus deve ritrovare solidità, personalità e continuità, aspetti che sono mancati nella gara contro la Lazio.

Il tecnico è chiamato a individuare le soluzioni per superare le difficoltà e restituire alla squadra un'identità riconoscibile. Le assenze hanno complicato le rotazioni, ma servirà una crescita collettiva per tornare a ottenere risultati convincenti.

Il Rennes come occasione di riscatto

La sfida europea contro il Rennes, in programma giovedì 22 ottobre, offre alla Juventus l'opportunità di reagire immediatamente. Un risultato positivo aiuterebbe a ritrovare fiducia e ad allontanare, almeno in parte, le tensioni legate al momento negativo in campionato.

Per Spalletti sarà un passaggio importante: la società, almeno per ora, conferma la propria linea, ma la squadra è chiamata a dimostrare sul terreno di gioco di poter ripartire.