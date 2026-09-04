La Lega Serie A ha reso ufficiali anticipi e posticipi dalla 6ª alla 12ª giornata del campionato di Serie A 2026/27. La Juventus conosce quindi nel dettaglio il proprio calendario per gli impegni di ottobre e novembre.

In programma diverse sfide importanti per la squadra di Luciano Spalletti, tra cui i big match contro Lazio e Napoli.

Il calendario della Juventus dalla 6ª alla 12ª giornata

6ª giornata: Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45

7ª giornata: Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45

8ª giornata: Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00

9ª giornata: Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45

10ª giornata: Juventus-Napoli, domenica 1° novembre 2026, ore 20:45

11ª giornata: Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45

12ª giornata: Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45

La Juventus affronterà dunque un calendario particolarmente intenso, con sette gare di campionato in poco più di un mese e alcuni appuntamenti di grande rilievo.