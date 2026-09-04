Definite date e orari delle giornate dalla sesta alla dodicesima di Serie A: ecco tutti gli impegni della Juventus tra ottobre e novembre.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Lega Serie A ha reso ufficiali anticipi e posticipi dalla 6ª alla 12ª giornata del campionato di Serie A 2026/27. La Juventus conosce quindi nel dettaglio il proprio calendario per gli impegni di ottobre e novembre.
In programma diverse sfide importanti per la squadra di Luciano Spalletti, tra cui i big match contro Lazio e Napoli.
Il calendario della Juventus dalla 6ª alla 12ª giornata
- 6ª giornata: Cagliari-Juventus, domenica 11 ottobre 2026, ore 20:45
- 7ª giornata: Juventus-Lazio, domenica 18 ottobre 2026, ore 20:45
- 8ª giornata: Lecce-Juventus, domenica 25 ottobre 2026, ore 18:00
- 9ª giornata: Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20:45
- 10ª giornata: Juventus-Napoli, domenica 1° novembre 2026, ore 20:45
- 11ª giornata: Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre 2026, ore 20:45
- 12ª giornata: Juventus-Venezia, lunedì 23 novembre 2026, ore 20:45
La Juventus affronterà dunque un calendario particolarmente intenso, con sette gare di campionato in poco più di un mese e alcuni appuntamenti di grande rilievo.
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