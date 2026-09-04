La Juventus ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, tutte le informazioni per seguire il big match contro il Milan, in programma domenica 6 settembre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium.

Juventus-Milan, dove vederla in TV e in streaming

La sfida, valida per la terza giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il match sarà visibile tramite Smart TV e in streaming attraverso l’app su smartphone e tablet oppure direttamente da browser su PC.

La diretta testuale su Juvenews.eu

Anche Juvenews.eu seguirà Juventus-Milan con la diretta testuale della gara, minuto per minuto. Dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale, tutti gli aggiornamenti del big match dell’Allianz Stadium saranno disponibili in tempo reale sul sito.