Randal Kolo Muani è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Juventus e Rennes. L'attaccante bianconero ha affrontato diversi temi, dalla sconfitta contro la Lazio al confronto avvenuto nello spogliatoio, passando per il rapporto con Luciano Spalletti e la possibilità di giocare insieme a Nick Woltemade.

Il gruppo fa quadrato dopo la battuta d'arresto

“Abbiamo vissuto una partita complicata nel weekend ma abbiamo in tempi rapidi un’occasione per dimenticare, guardare avanti e fare cosa sappiamo in campo. Dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo, sia io che i miei compagni”.

Kolo Muani ha poi commentato il confronto avvenuto nello spogliatoio dopo la sconfitta, soffermandosi sulle parole di Bremer e sulla necessità di chiarire le tensioni all'interno del gruppo.

“Bremer ha parlato dopo la partita, c’era un po’ di tensione ma abbiamo discusso e parlato nello spogliatoio. Dovevamo dirci le cose, è stata una discussione costruttiva. Noi sul campo dobbiamo dimostrare ciò di cui siamo in grado e seguire il mister. Come una famiglia ci si parla in maniera chiara e tutto è andato nella direzione giusta”.

Sulla presunta mancanza di personalità, l'attaccante ha difeso la squadra, ricordando anche il processo di integrazione dei nuovi arrivati.

“Non direi… Abbiamo un buon gruppo, ci sono anche ragazzi nuovi in squadra come me. Ci stiamo integrando velocemente, come gruppo siamo uniti e lo abbiamo già dimostrato in precedenza. Dobbiamo continuare a lavorare in modo duro”.

Il sostegno del tecnico e le ambizioni di Kolo Muani

Parole positive per Luciano Spalletti, del quale Kolo Muani ha sottolineato il sostegno e l'importanza dei consigli ricevuti durante il lavoro quotidiano.

“Mi dà molti consigli il mister. Ci aiuta molto, ne abbiamo bisogno, i suoi consigli sono molto utili. In questo mondo è importante sentire la fiducia, lui ci spinge oltre i nostri limiti”.

L'attaccante si è soffermato anche sulla possibilità di diventare un punto di riferimento per i compagni, evidenziando l'importanza dell'esperienza internazionale presente nella rosa bianconera.

“Sì, ci sono tanti giocatori con numerose presenze in Nazionale. Abbiamo diverse caratteristiche, sta a noi dirsi le cose. Siamo una famiglia, il gruppo è unito. Continuando così potremo fare belle cose in futuro”.

Kolo Muani ha inoltre ricordato le difficoltà legate a una stagione ricca di impegni, tra campionato ed Europa League.

“Sì, sappiamo bene che questa non sarebbe stata un’annata semplice, c’è il campionato, l’Europa League, giochiamo ogni 3 giorni ma siamo professionistici e dobbiamo riuscirci. Sta a noi lavorare bene e prepararci di partita in partita”.

Woltemade al suo fianco? La decisione spetta a Spalletti

In chiusura, una domanda sulla possibilità di giocare in coppia con Nick Woltemade. L'attaccante ha lasciato la decisione al tecnico, ribadendo la propria disponibilità a scendere in campo con qualsiasi compagno.

“Sta al mister prendere decisioni e l’undici titolare. L’importante è essere sul campo, con i compagni. Quando scendo in campo mi sento bene con qualsiasi compagno”.