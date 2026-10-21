La sfida contro il Rennes arriva in un momento delicato per la Juventus. Dopo il pesante 3-0 subito contro la Lazio, Luciano Spalletti è chiamato a trovare risposte immediate, anche attraverso alcune scelte di formazione. Tra i temi che accompagnano la vigilia c'è la posizione di Gleison Bremer, protagonista di un confronto acceso nel post partita con il tecnico bianconero.

Il caso Bremer dopo la sconfitta con la Lazio

Il difensore brasiliano è finito al centro dell'attenzione dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della gara contro i biancocelesti. Le sue parole, legate alla necessità che tutti si assumano le proprie responsabilità, hanno alimentato il dibattito sul clima all'interno dello spogliatoio.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Bremer potrebbe partire dalla panchina nella partita europea. Una possibilità che si inserisce nelle valutazioni di Spalletti dopo una prestazione negativa dell'intera squadra, non soltanto del reparto arretrato.

Spalletti cerca nuove certezze in difesa

Il tecnico sta valutando una linea difensiva a tre, con Pierre Kalulu, Federico Gatti e Lloyd Kelly tra i candidati per una maglia da titolare. L'obiettivo sarebbe garantire maggiore compattezza e limitare gli spazi concessi agli avversari.

Le indicazioni definitive arriveranno dalla rifinitura e dalle scelte ufficiali, ma la partita europea rappresenta già un banco di prova importante per capire la reazione del gruppo.

Contro il Rennes serve una risposta collettiva

Al di là delle singole decisioni, la Juventus ha bisogno di ritrovare concentrazione e solidità. Il Rennes arriva a Torino per la terza giornata della fase campionato di Europa League, mentre i bianconeri vogliono proseguire il percorso positivo iniziato con le vittorie contro NEC e Celta Vigo.

La gara di giovedì 22 ottobre, con calcio d'inizio alle 18:45, sarà un'occasione per reagire alla delusione in Serie A. Spalletti dovrà scegliere gli uomini più adatti per ritrovare equilibrio e dimostrare che la squadra può superare il momento difficile attraverso il lavoro e la compattezza.