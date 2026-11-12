Le scelte di Luciano Spalletti potrebbero avere ripercussioni anche sul mercato della Juventus. Il tecnico ha infatti trovato una nuova collocazione per Randal Kolo Muani, schierato da esterno destro nel suo 4-3-3, con Nick Woltemade al centro dell'attacco. Una soluzione che ha dato buone risposte sia contro l'AZ Alkmaar in Europa League sia nella trasferta di Firenze, terminata 2-2.

Il francese, arrivato in estate con un investimento da 50 milioni, sembra destinato a diventare una pedina importante nel nuovo sistema di gioco bianconero. Questa scelta, però, rischia di ridurre lo spazio a disposizione degli altri esterni presenti in rosa. Sulla stessa corsia ci sono infatti Francisco Conceição ed Edon Zhegrova e la concorrenza potrebbe diventare un problema. Secondo quanto riportato da Tuttosport e ripreso da Calciomercato.com, uno dei due potrebbe lasciare Torino già nella sessione invernale.

Il prezzo di Conceição

Le situazioni dei due giocatori sarebbero piuttosto diverse. Per Conceição, Tuttosport indica una valutazione di almeno 40 milioni di euro: davanti a un'offerta di questa portata, la Juventus potrebbe decidere di ascoltare eventuali proposte. A pesare ci sarebbe anche la questione del rinnovo, con le trattative che non stanno registrando passi avanti e Jorge Mendes che, secondo le indiscrezioni, starebbe già valutando altre possibilità per il suo assistito.

Per Zhegrova, invece, lo scenario sarebbe differente. Il kosovaro starebbe prendendo in considerazione l'idea di cambiare squadra e la società potrebbe valutare anche un prestito secco di sei mesi.

Su Conceição, tuttavia, arrivano anche notizie di segno opposto. Secondo quanto riferito da un'esclusiva di TuttoJuve, il portoghese non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino e la Juventus non starebbe programmando una sua cessione a gennaio. Dopo il rientro in gruppo, l'esterno punta a essere nuovamente a disposizione di Spalletti per la partita contro il Venezia. Il suo recupero era tra quelli più attesi dal tecnico dopo la sosta, come raccontato anche nell'approfondimento sui rientri attesi da Spalletti dopo la sosta.

A favore del giocatore ci sono anche numeri interessanti. Tra gli esterni della Serie A è secondo per palloni toccati in area di rigore ogni 90 minuti, con una media di 6,61. Nei cinque principali campionati europei, invece, è primo tra gli under 23 per conduzioni progressive, con 6,21 a partita. Meglio di lui, in questa speciale classifica, ha fatto soltanto Jérémy Doku del Manchester City.

Spalletti ridisegna l'attacco bianconero

Le novità tattiche potrebbero coinvolgere anche altri giocatori. Nico Gonzalez rappresenta infatti un'alternativa a Woltemade nel ruolo di centravanti, mentre Weston McKennie potrebbe arretrare stabilmente nel ruolo di mezzala destra. Spalletti sta lavorando per trovare il giusto equilibrio tra le caratteristiche dei giocatori a disposizione e le esigenze del suo nuovo sistema di gioco.

Le prossime settimane saranno importanti per capire se il nuovo assetto diventerà una soluzione definitiva oppure resterà un esperimento da utilizzare in determinate occasioni. Dopo la sfida contro il Venezia, in programma domenica 22 novembre alle 12:30, la Juventus sarà impegnata contro l'Omonia in Europa League e successivamente affronterà il Como il 29 novembre.

Proprio queste partite potranno dare indicazioni più precise sulle gerarchie offensive di Spalletti. Da qui passeranno anche le valutazioni della società in vista di gennaio, quando bisognerà capire se qualcuno degli esterni attualmente in rosa sarà destinato a fare spazio ai nuovi equilibri tattici.