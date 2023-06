Kean ritrova Chiellini a Los Angeles: l’abbraccio con l’ex capitano

La Juventus inizierà al preparazione della prossima stagione il 10 luglio alla Continassa, quando la squadra si ritroverà al centro sportivo bianconero per farsi trovare pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato, che prenderà ufficialmente il via il 19 agosto. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà tornare ad essere protagonista in Serie A, con lo Scudetto lontanato da Torino da ormai tre stagioni, e con la voglia di riportarlo sotto la Mole, complice anche la possibile assenza delle coppe, che consentirà alla Juventus di concentrarsi solo sulle sfide domestiche.