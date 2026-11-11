Tra le partite del dopo sosta che la Juventus segna sul calendario c'è la trasferta del 29 novembre a Como. E in riva al lago c'è un attaccante che i tifosi bianconeri conoscono bene: Moise Kean, cresciuto nel vivaio della Juve e passato due volte dalla prima squadra. Oggi è il centravanti del Como, ma da settimane è ai box.

Il problema risale alla precedente pausa per le nazionali. Kean ha riportato una contusione alla tibia ed è stato curato anche all'istituto Cugat di Barcellona. A fine ottobre Tuttomercatoweb indicava circa cinque settimane di stop e un rientro non prima di dicembre: in quello scenario, la partita con la Juventus sarebbe rimasta fuori dalla sua portata, e la prima occasione utile sarebbe stata la gara con il Monza del 5 dicembre.

La data cerchiata

Ora qualcosa si muove.Il fastidio, viene spiegato, è insidioso e richiede un trattamento specifico e molta cautela: lo staff medico valuterà giorno per giorno, senza forzare.

Per lo stesso motivo Kean non è nella lista dell'Italia per le gare di Nations League contro la Francia, domani a San Siro, e contro il Belgio, domenica a Bruxelles. La sosta, per lui, è solo tempo di recupero.

Per la Juventus non è un dettaglio. La squadra di Spalletti fa fatica a segnare con le punte, al punto che Bremer è il miglior marcatore stagionale in campionato con tre reti, e il dibattito sul centravanti da cercare a gennaio è aperto, come raccontato nel nostro pezzo su Sorloth e la caccia al nuovo 9. Trovarsi davanti proprio un ex con la voglia di farsi notare sarebbe un ostacolo in più in una trasferta già insidiosa.