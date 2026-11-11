Nella giornata di ieri era stata data quasi per fatta la separazione tra Simone Inzaghi e l'Al Hilal al termine della stagione. A spegnere le voci ci ha pensato il suo procuratore, Federico Pastorello, che in un'intervista all'emittente araba WinWin, poi rilanciata da Fabrizio Romano, ha definito non vere le notizie su un addio già deciso. Poi ha aggiunto: “Nessuna decisione è stata presa riguardo al suo futuro”.

Perché la Juventus guarda a Riad

Inzaghi è alla seconda stagione con l'Al Hilal, che guida il campionato saudita. Ci era arrivato nell'estate del 2025, dopo quattro anni all'Inter chiusi con la finale di Champions League persa a Monaco. In Italia, prima dei nerazzurri, aveva allenato la Lazio per cinque stagioni.

Il collegamento con la Juventus nasce da una ricostruzione di JuventusNews24, secondo cui l'amministratore delegato Giovanni Carnevali apprezza il tecnico piacentino. Si tratta di un'indiscrezione, senza conferme da parte del club. Il futuro della panchina bianconera, in ogni caso, dipende da Spalletti: dai risultati dei prossimi mesi e, soprattutto, dalla corsa al quarto posto.

Il momento della squadra spiega perché il tema torni d'attualità. Il 2-2 del Franchi contro la Fiorentina, con due rimonte e altrettanti errori difensivi, ha lasciato più dubbi che certezze, e i numeri non aiutano: come ricordato anche dalla fotografia statistica della frenata bianconera, la Juve non ha ancora ottenuto un rigore e ha colpito otto legni. Il capocannoniere della squadra in campionato è Gleison Bremer, un difensore, con tre gol.

Spalletti, dal canto suo, ha a disposizione la sosta per recuperare uomini. Alla ripresa potrebbe ritrovare alcune pedine importanti, come raccontato nel nostro approfondimento sui possibili rientri, mentre Kenan Yildiz punta a tornare a dicembre.

Le parole di Pastorello, quindi, non cambiano il quadro bianconero: lo lasciano aperto. Inzaghi vuole chiudere la stagione in Arabia da primo in classifica, e a giugno si vedrà. Per la Juventus, prima di qualsiasi riflessione sull'allenatore, c'è un campionato da rimettere in carreggiata, a partire dalla sfida con il Venezia dopo la pausa.