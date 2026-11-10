Il mercato di gennaio della Juventus potrebbe passare anche dalla Catalogna. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Barcellona sarebbe disposto a cedere Alejandro Balde già nella sessione invernale, e tra i club che seguono da vicino l'evolversi della vicenda ci sarebbero anche i bianconeri. Si tratta di un'indiscrezione: non risultano contatti ufficiali tra le società.

Il motivo dell'apertura blaugrana è soprattutto economico e tecnico. Hansi Flick, per la seconda metà della stagione, avrebbe come priorità un rinforzo al centro della difesa, e la cessione del classe 2003 permetterebbe di liberare le risorse necessarie. Una situazione che ha acceso l'interesse di mezza Europa: in Premier League sarebbero attenti Liverpool, Aston Villa, Manchester United, Manchester City e Tottenham, in Francia il Monaco.

La Roma davanti, la Juve aspetta

In Serie A, al momento, la società più attiva sembra la. Il direttore sportivoavrebbe inserito Balde nella lista dei possibili rinforzi eavrebbe già dato il suo gradimento. I giallorossi, in piena corsa per le posizioni di vertice, starebbero ragionando su una formula che possa convincere il Barcellona: un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato, eventualmente legato alla qualificazione in Champions League.

La strada, però, è in salita per tutti. Il Barcellona valuta il giocatore in modo molto alto e anche il suo ingaggio è di livello importante, due fattori che rendono complicata qualsiasi operazione, soprattutto a metà stagione. Non è un caso che la Juventus, per ora, venga descritta come una società "in agguato" più che come una pretendente pronta all'affondo.

Non è la prima volta che il nome di Balde viene accostato ai bianconeri. Già a fine settembre si era parlato di una valutazione da parte della dirigenza juventina, con l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto per dare a Spalletti un'alternativa sulla corsia mancina. In quel periodo lo spagnolo, secondo le ricostruzioni, era scivolato indietro nelle gerarchie di Flick.

Il nodo Cambiaso

Il vero punto di contatto tra Balde e la Juventus, però, si chiama Andrea Cambiaso., che da giorni è al centro di voci di mercato: sul suo conto si sono registrati i sondaggi del Manchester United e, secondo altre indiscrezioni, anche l'attenzione dello stesso Barcellona.

Uno scenario che, almeno sulla carta, disegna un possibile incrocio tra i due club. Ma la Juventus non ha alcuna fretta di vendere: Cambiaso ha un contratto fino al 30 giugno 2029 e la sua duttilità, in una stagione segnata da tante assenze, è un patrimonio prezioso per Spalletti. Il giocatore è reduce da un affaticamento che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Firenze, come raccontato in Cambiaso dà forfait per Firenze, e il tecnico conta di riaverlo dopo la sosta.

Il contesto, del resto, impone prudenza. La Juventus è settima con 18 punti, a sei lunghezze dalla zona Champions, e dopo il 2-2 del Franchi ha bisogno di ritrovare continuità più che di rivoluzioni. Le riflessioni sul mercato si intrecciano con quelle tecniche, al centro di ciò che Spalletti deve cambiare dopo Firenze.

Per ora Balde resta dunque una pista da monitorare, legata a troppe variabili per diventare concreta nel breve periodo: le richieste del Barcellona, la concorrenza agguerrita e, soprattutto, le decisioni che la Juventus prenderà su Cambiaso. Se l'azzurro dovesse partire, il nome dello spagnolo potrebbe tornare d'attualità; in caso contrario, il dossier rischia di restare chiuso nel cassetto.